В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений

В прошлом году от предоставления в аренду муниципальной собственности в бюджет Бишкека поступило 7 миллиардов 155,5 миллиона сомов, или на 5,9 миллиона больше по сравнению с 2023-м. Об этом говорится в отчете мэра о деятельности муниципалитета за указанный период.

Согласно документу, в муниципальную собственность возвращено недвижимое имущество:

— 12 земельных участков общей площадью 14,7 гектара общей стоимостью 775,5 миллиона сомов;

— 6 нежилых помещений общей площадью 3 тысячи 764 квадратных метра стоимостью 364,2 миллиона сомов.

Кроме того, вынесены судебные решения о возврате в муниципальную собственность трех земельных участков общей площадью 28,95 гектара.

В 2024 году проведено 106 аукционов на общую сумму 119,4 миллиона сомов.

Также состоялось пять заседаний комиссии по приватизации муниципального жилья, на которых рассмотрено 75 заявлений, из них одобрено 48.

За счет привлеченных средств перестроены 20 остановок в новом формате.

Также решением административного и городского судов Бишкека рынки «Оберон Орто-Сай» и «Оберон Форд» переданы в муниципальную собственность мэрии. Стоимость переданного имущества составляет 3 миллиарда 889,6 миллиона сомов, общая площадь — 8,1 гектара.

Отчет градоначальника внесен на рассмотрение горкенеша.