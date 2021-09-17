На заводе «Дастан» могут начать собирать лифты

На заводе «Дастан» может появиться сборочное производство лифтов. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в Беларуси.

По его данным, посол Эрмек Ибраимов и коммерческий директор ТНК «Дастан» Руслан Бурангулов побывали в Могилеве. Кыргызская делегация ознакомилась с производством и продукцией ОАО «Могилевлифтмаш» и провела переговоры с представителями белорусского предприятия.

«Стороны обсудили возможность создания сборочного производства лифтов на базе ОАО ТНК «Дастан», а также поставки лифтов в Бишкек с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта Беларуси», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что белорусская сторона отметила заинтересованность в проводимых программах модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов в Бишкеке и готова рассмотреть любые предложения кыргызской стороны по поставке лифтов.