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Общество

Захват власти. Жылдызкан Джолдошеву вызвали на допрос, она отказалась идти

Экс-депутата Жылдызкан Джолдошеву вызвали на допрос. Она отказалась идти. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По ее словам, повестку от МВД она получила сегодня.

«Они прислали повестку о том, чтобы я явилась на допрос сегодня к 14.00. Это обращение является служебным подлогом, дело — сфальсифицированным. Поэтесса Сонунбубу Кадырова, автор заявления, сама призналась, что бросила письмо в ящик администрации президента, а после кто-то поменял суть обращения. Захват власти и попытки госпереворота — это тяжкие обвинения. Написали на видных политиков Исмаила Исакова, Акматбека Келдибекова, Жанара Акаева и так далее. Это не только абсурд, а это трагедия», — рассказала бывший нардеп.

Жылдызкан Джолдошева отметила, что при вызове ее на допрос была нарушена процедура.

«Если бы действительно какой-то гражданин заподозрил бы нас в тяжких преступлениях и обратился в администрацию президента, то глава государства по закону должен был поставить резолюцию. Какую он сам решает. После должен был направить министру МВД. Улан Ниязбеков должен был направить письмо в следственную службу. Оттуда следователю. Следователь, согласно резолюциям, должен был факт зарегистрировать в ЕРПП. После этого открывать уголовное дело и расследовать обращения заявителей. Если факт обращения подтвердился, только в том случае вызывать на допросы подозреваемых. А не так, одна бабка сказала и все, без резолюций и обращений. Если мы хотим жить согласно закону, то его каждый должен соблюдать и действовать по нему. Процедура вызова на допрос здесь не соблюдена. Поэтому я отказалась идти на него», — пояснила Жылдызкан Джолдошева.

В связи с этим она требует отставки руководителя администрации президента Суюнбека Касмамбетова, главы МВД Улана Ниязбекова и заместителя начальника следственной службы МВД КР Нурдина Эшимкан уулу.

«Такие обращения администрация президента не должна обнародовать и будоражить народ. Они должны были сначала изучить, расследовать его. Своими действиями они оказывают медвежью услугу главе государства Садыру Жапарову. Поэтому они должны покинуть свой пост добровольно», — заключила Жылдызкан Джолдошева.

Напомним, по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев, Жылдызкан Джолдошева и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207369/
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