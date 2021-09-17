Афиша Бишкека на выходные: несколько фестивалей, концерт и вечер поэзии

Выставки, ярмарки

18 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

18-19 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

11-26 сентября. Мультимедийная выставка «КЕШИК_ VR »

Посетители увидят масштабы глобальной экологической повестки мира, при этом для создания своих объектов авторы использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, традиционные знания и техники бережливого потребления. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

12-22 сентября. Выставка «В гармонии с природой»

Это персональная выставка Ларисы Пак.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

15-28 сентября. Выставка «Портрет художника, или Взгляд на себя»

Посетители имеют уникальную возможность, кроме картин, увидеть и автопортреты их создателей. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

18 сентября. Фестиваль «Inclusive KG-бирдей»

В программе мастер-классы и концерт. Для всех желающих будут работать несколько тематических зон для отдыха.

Парк «Адинай», 16.00-20.00.

18 сентября. День Индии

В программе концерт, лекция «Силы природы, которые влияют на нас», консультации от астрологов, дегустация блюд индийской кухни, а также розыгрыш подарков. Регистрация по ссылке.

Кафе «Авокадо», 17.00-20.30.

18 сентября. Фестиваль Japan Day

В программе демонстрация японских боевых искусств, концерт, встреча с участниками Олимпиады-2020 и многое другое.

Дворец спорта имени Каба уулу Кожомкула, 15.30.

18 сентября. Вечер английской поэзии

Вы услышите лучшее из поэзии с XXII века и по сей день, а также больше узнаете о таких писателях, как Уильям Шекспир, Вальтер Скотт, Артур Конан Дойл.



Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

18 сентября. Концерт группы «Электрооко» (Узбекистан)

Синти-поп-коллектив выступит в рамках тура по Евразийским столицам. Они исполняют авторскую музыку на русском языке. Необычное звучание создает синтез живых скрипок, гитар и электроники в сочетании с фантастическими, ироничными и постмодернистскими текстами.

Аллея возле памятника Курманджан датке, 19.00.

18-19 сентября. Bishkek Food Fest

В программе конкурсы от Ассоциации поваров КР, чемпионат по поеданию бургеров на скорость, мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых, увлекательные квесты, выступления артистов и танцевальных коллективов. Подробнее

Парк «Фламинго», 10.00-23.00.

Мастер-классы, лекции

18 сентября. Лекция о жизни и творчестве Ольги Мануиловой

Лекция в рамках цикла «Творчество художниц Кыргызстана: Советский период». Лекторка — Алима Токмергенова. Затем вы можете присоединиться к сопровождающей коллаж-арт-терапии. Регистрация по ссылке.

Творческая мастерская «Синергия», 17.00-19.00.

19 сентября. Открытая встреча «Арт-менеджмент и альтернативное искусство в Центральной Азии»

Участники встречи из Узбекистана — музыкант, продюсер, арт активист Ашот Даниелян и журналист, блогер, телеведущий, продюсер, драматург Никита Макаренко — расскажут о технологиях и творческой составляющей деятельности, о перспективах альтернативного искусства в регионе и об арт-проектах.

Офис Фонда «Сорос — Кыргызстан», 16.00.