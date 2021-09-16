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Общество

Ирина Карамушкина сходила на свидание к бывшему президенту. О чем говорили

Депутат Ирина Карамушкина сходила в СИЗО ГКНБ на свидание к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в честь его дня рождения. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

Отметим, бывший глава государства отмечает свой день рождения завтра, 17 сентября. Ему исполняется 65 лет.

«Уважаемые друзья! От всех вас, кто переживает за судьбу и состояние бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, передам поздравления и пожелания. С подарками иду к нему на свидание в СИЗО ГКНБ. В 47-ю (исправительное учреждение № 47 ГСИН. — Прим. 24.kg) чаще хожу, чем была у него на приемах», — написала Ирина Карамушкина.

Она привела цитату из книг Омара Хайяма: «Кто жизнью бит, тот большего добьется. Пуд соли съевший выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искреннее смеется. Кто умирал, тот знает, что живет».

Нардеп отметила, что встретилась с бывшим президентом. «Он помахал всем рукой. Снимок для истории есть, но он будет позже, когда Алмазбек Шаршенович будет на свободе», — пишет она.

По словам Ирины Карамушкиной, Алмазбек Атамбаев выразил благодарность всем, даже врагам.

«Именно здесь, в застенках тюрьмы, я очень многое оценил и понял, что наш народ очень терпелив, благороден и добропорядочен, за исключением некоторых личностей, кто считает, что они вершат судьбу страны! Всех обнимаю, именно вашей поддержкой я держусь здесь!» — привела его слова сторонница бывшего президента.

После, как подчеркивает она, адвокат занес бывшему главе государства очередное открытое уголовное дело на Алмазбека Атамбаева. «По-моему, уже десятое. Это стараются «остатки» Соке (Сооронбая Жээнбекова. — Прим. 24.kg). Но мерзко, что и при Садыре Жапарове продолжаются те же прессинг и беспредел. Садыр Жапаров или трус, или мстительный президентишко?» — задается вопросом Ирина Карамушкина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207315/
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