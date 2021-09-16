В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали два случая, в Нарынской области — один.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончался 2 тысячи 581 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.