В убийстве мэра одного из городов Мексики подозревают сотрудников полиции

В убийстве мэра одного из городов Мексики подозревают его телохранителей. По громкому делу арестованы семь человек, сообщает АР.
Отмечается, что все арестованные — действующие сотрудники полиции.
По версии следствия, они подозреваются в причастности к убийству популярного мэра Уруапана Карлоса Мансо, которого должны были защищать.
Ранее прокуратура штата Мичоакан в кратком заявлении сообщила, что семь должностных лиц, чьи имена не названы, арестованы за «вероятное участие в убийстве при отягчающих обстоятельствах».
Карлос Мансо выступал за жесткие меры против наркокартелей и призывал правительство более активно бороться с преступностью. Он убит 1 ноября, во время празднования Дня мертвых.
Убийство популярного мэра вызвало массовые протесты.