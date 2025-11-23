16:07
Происшествия

В убийстве мэра одного из городов Мексики подозревают сотрудников полиции

В убийстве мэра одного из городов Мексики подозревают его телохранителей. По громкому делу арестованы семь человек, сообщает АР.

Отмечается, что все арестованные — действующие сотрудники полиции.

АР
Фото АР. Подозреваемых в убийстве мэра сотрудников полиции задерживали прямо на улице

По версии следствия, они подозреваются в причастности к убийству популярного мэра Уруапана Карлоса Мансо, которого должны были защищать.

Ранее прокуратура штата Мичоакан в кратком заявлении сообщила, что семь должностных лиц, чьи имена не названы, арестованы за «вероятное участие в убийстве при отягчающих обстоятельствах».

Карлос Мансо выступал за жесткие меры против наркокартелей и призывал правительство более активно бороться с преступностью. Он убит 1 ноября, во время празднования Дня мертвых.

Убийство популярного мэра вызвало массовые протесты. 
