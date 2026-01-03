15:15
В Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5 балла

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу в Тихом океане близ мексиканского штата Герреро. Дома раскачивались, с крыш падали куски отделки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

При этом подземные толчки ощутили не только в Герреро, но и в ряде городов, расположенных в других штатах, в том числе в столице страны Мехико. Из-за землетрясения свою пресс-конференцию прервал президент Мексики.

Глава страны Клаудия Шейнбаум заявила, что несмотря на достаточно большую силу землетрясения, пока данных о жертвах и существенных разрушениях не поступало.
