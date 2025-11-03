В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города

Мэр мексиканского города Уруапана Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения, которое произошло на городской площади в разгар празднования Дня мертвых. Об этом пишет El País.

Фото El Pais. Мэр мексиканского города Уруапана Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения

По данным издания, 40-летний градоначальник выступал с торжественной речью по случаю фестиваля свечей, который считается одним из важнейших праздников в Уруапане. Вскоре после этого раздалось как минимум пять выстрелов. От полученных травм чиновник скончался в больнице.

Правоохранители задержали двух человек, еще один нападавший скончался.

Отмечается, что Карлос Мансо активно противостоял картелю Нового поколения Халиско — одной из самых молодых и быстроразвивающихся преступных организаций Мексики. В августе правоохранительные органы задержали предполагаемого лидера местного отделения группировки. После этого мэр города обратился к властям штата и федерального уровня с запросом о дополнительной поддержке.