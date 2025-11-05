18:52
Власть

Президент Мексики подверглась домогательствам во время прогулки в столице

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подверглась домогательствам во время общения с гражданами в Мехико. Инцидент произошел днем в центре города. 

По данным зарубежных СМИ, нетрезвый мужчина приблизился к главе государства, попытался поцеловать ее и дотронулся до груди. Все произошло в окружении людей и камер. Охрана среагировала не сразу — мужчину оттеснили лишь после физического контакта.

Несмотря на происходящее, Клаудия Шейнбаум сохранила выдержку и такт — она не отреагировала агрессивно, продолжила улыбаться и не прервала общение с гражданами.

По информации испанского издания El País, нарушитель задержан позже и передан в ведомство по расследованию сексуальных преступлений. Его личность официально не раскрывается.

От канцелярии президента официального заявления пока не было. Не уточняется, будет ли возбуждено уголовное дело.

Напомним, Клаудия Шейнбаум — первая женщина-президент в истории Мексики. Ей 63 года. Инцидент вызвал дискуссию в стране о безопасности первых лиц, а также о распространенности насилия в отношении женщин в публичном пространстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349802/
просмотров: 1246
