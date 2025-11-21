«Мисс Вселенная» стала участница, которую ранее оскорбил организатор конкурса

Представительница Мексики Фатима Бош победила в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс конкурса стала представительница Таиланда Павина Синг. В пятерку лучших также были включены участницы из Венесуэлы, с Филиппин и из Кот-д'Ивуара.

В этом году конкурс «Мисс Вселенная» был охвачен внутренними скандалами, напоминает CNN. Один из организаторов конкурса Нават Ицарагрисил отчитал Фатиму Бош перед всеми за отсутствие на спонсорской фотосессии. Он попросил девушку встать и назвать причину, по которой она пропустила мероприятие. Фатима Бош объяснила, что не могла присутствовать из-за договоренностей со своей национальной организацией, так как любые подобные акции должны быть согласованы. После этого Нават Ицарагрисил назвал девушку «тупой», потребовал замолчать, а когда Бош отмахнулась от него, вызвал охрану. В знак солидарности с Фатимой Бош помещение покинули еще несколько конкурсанток.

После скандала главный офис конкурса «Мисс Вселенная» выпустил официальный пресс-релиз, в котором принес извинения и осудил поведение Ицарагрисила. Он был отстранен от работы