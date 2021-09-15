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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. С начала пандемии в Кыргызстане провели более 1,8 миллиона тестов

С начала пандемии в Кыргызстане провели 1 миллион 824 тысячи 71 тест на COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Центра лабораторных испытаний департамента Госсанэпиднадзора (ДПЗиГСЭН) Айгуль Джумаканова.

По ее словам, сегодня в республике функционируют 19 лабораторий по диагностике COVID-19, из них 13 государственных и 6 частных.

Айгуль Джумаканова отметила, что лабораторная диагностика проводится методом ПЦР. Также для скрининга применяется экспресс-метод, а в экстренных случаях — метод Genexpert.

«С начала пандемии из разных источников поступили ПЦР-тест системы разных производителей (ВОЗ, РФ, КНР, Турция, Корея, Германия) всего на 701 тысячу 790 исследований, из них безвозмездно на 534 тысячи 556 исследований. Поступающие наборы ПЦР-тест систем проходят апробацию в Национальной вирусологической лаборатории ДПЗиГСЭН, после чего распределяются в лаборатории», — сообщила она.

Айгуль Джумаканова добавила, что для повышения потенциала лабораторий по диагностике коронавируса из средств эпидфонда закуплены четыре полных комплекта ПЦР-лаборатории и распределены в районные центры Госсанэпиднадзора. Кроме того, планируется открытие еще 10 ПЦР-лабораторий.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207127/
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