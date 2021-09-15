12:12
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 225,7 миллиона, умерли более 4,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 543 тысячи 421 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 225 миллионов 778 тысяч 167 человек. Больше всего зараженных в США (41 миллион 364 тысячи 566), Индии (33 миллиона 289 тысяч 579), Бразилии (21 миллион 19 тысяч 830), Франции (7 миллионов 7 тысяч 436), Великобритании (7 миллионов 316 тысяч 931), России (7 миллионов 72 тысячи 825), Турции (6 миллионов 710 тысяч 636), Аргентине (5 миллионов 229 тысяч 848), Иране (5 миллионов 340 тысяч 656), Колумбии (4 миллиона 932 тысячи 998), Испании (4 миллиона 918 тысяч 526), Италии (4 миллиона 613 тысяч 214) и Германии (4 миллиона 102 тысячи 252).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 648 тысяч 145. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 567 человек. В том числе в США всего скончались 663 тысячи 923 человека, Бразилии — 587 тысяч 797, Индии — 443 тысячи 213, Мексике — 267 тысяч 969, России — 190 тысяч 793, Великобритании — 134 тысячи 774 и Италии — 130 тысяч 27.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 389 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 921 тысячу 440, Узбекистане — 165 тысяч 421, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207112/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. С начала пандемии в Кыргызстане провели более 1,8 миллиона тестов
Коронавирусом болеет 1 тысяча 581 человек, 240 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 81 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 177 389
Владимир Путин не приедет в Душанбе
Для зараженных COVID-19 свободны 496 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 225,2 миллиона, умерли более 4,6 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 621 человек, 244 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Запрет на&nbsp;пакеты. Вопросов больше, чем ответов Запрет на пакеты. Вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
12:11
Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова на...
11:59
Равшан Джеенбеков написал заявление на судью Первомайского райсуда Бишкека
11:53
Определились победители II этапа Кубка Кыргызстана по пистолету и карабину
11:34
Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопасность школ Чуйской области
11:31
Садыру Жапарову рассказали о подготовке первого форума «ЕС — Центральная Азия»