COVID-19 в мире. Заразились более 225,7 миллиона, умерли более 4,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 543 тысячи 421 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 225 миллионов 778 тысяч 167 человек. Больше всего зараженных в США (41 миллион 364 тысячи 566), Индии (33 миллиона 289 тысяч 579), Бразилии (21 миллион 19 тысяч 830), Франции (7 миллионов 7 тысяч 436), Великобритании (7 миллионов 316 тысяч 931), России (7 миллионов 72 тысячи 825), Турции (6 миллионов 710 тысяч 636), Аргентине (5 миллионов 229 тысяч 848), Иране (5 миллионов 340 тысяч 656), Колумбии (4 миллиона 932 тысячи 998), Испании (4 миллиона 918 тысяч 526), Италии (4 миллиона 613 тысяч 214) и Германии (4 миллиона 102 тысячи 252).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 648 тысяч 145. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 567 человек. В том числе в США всего скончались 663 тысячи 923 человека, Бразилии — 587 тысяч 797, Индии — 443 тысячи 213, Мексике — 267 тысяч 969, России — 190 тысяч 793, Великобритании — 134 тысячи 774 и Италии — 130 тысяч 27.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 389 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 921 тысячу 440, Узбекистане — 165 тысяч 421, Таджикистане — 17 тысяч 484.