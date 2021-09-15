В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 581 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 978 человек. В больницах — 603. В том числе 52 человека — в крайне тяжелом состоянии, 188 — в тяжелом. Состояние 362 больных (или 60 процентов) оценивают как средней тяжести, один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 117 человек, из них в Бишкеке — 45, Оше — 3, в Чуйской области — 21, Ошской — 1, Таласской — 8, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 6.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 171 тысяча 767 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.