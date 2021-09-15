Закон «Об общественных советах госорганов» нуждается в доработке с учетом современных требований. Об этом сообщили эксперты во время круглого стола по обсуждению предварительных итогов инвентаризации законодательства.

Участникам презентовали гендерную и правозащитную оценку закона, которую подготовили независимые эксперты.

Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова отметила, что именно общественные советы оказывают серьезную помощь государственным органам в повышении эффективности работы.

Эксперты и участники круглого стола обозначили проблемные моменты, высказали идеи и предложения.

Закон должен быть доработан с учетом современных требований.

Представители координационного совета общественных советов госорганов рассказали, что депутаты парламента инициировали поправки в Закон «Об общественных советах», который находится на рассмотрении комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Поправки направлены на совершенствование деятельности общественных советов, исключения на них внешнего вмешательства.

По итогам заседания представитель Минюста сказала, что оценку закона рассмотрят на заседании профильной подгруппы в рамках инвентаризации законов с учетом озвученных рекомендаций.