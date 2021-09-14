Дело о беспорядках. Курсана Асанова вызвали на допрос в МВД

Бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что следователи вызвали на допрос Асанова по делу о беспорядках в октябре 2020 года в качестве подозреваемого. Он знакомится с материалами уголовного дела. Ранее Курсану Асанову вручили уведомление о подозрении.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.