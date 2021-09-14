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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Кылычбеку Саркарбаеву

Ошская областная прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-руководителю комитета физической культуры и спорта при мэрии южной столицы Кылычбеку Саркарбаеву. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

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Уточняется, что надзорный орган внес апелляционное представление в Ошский областной суд.

«Сейчас представление прокуратуры находится на рассмотрении в суде. Гособвинение просит отменить оправдательный приговор. В первой инстанции прокуроры просили Кылычбеку Саркарбаеву назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет», — сказали в Генеральной прокуратуре.

В надзорном органе отметили, что Кылычбеку Саркарбаеву было предъявлено обвинение по статьям «Подделка документов» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» УК КР.

Ранее Саркарбаев возместил ущерб в размере 1 миллиона сомов.

Напомним, ГКНБ ведет расследование еще одного уголовного дела, где фигурантом является Кылычбек Саркарбаев. Он якобы пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Якобы его настоящая фамилия — Сулайманов. В госкомитете считают, что Саркарбаев умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207050/
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