В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 621 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 16 человек. В больницах — 605. В том числе 55 человек — в крайне тяжелом состоянии, 189 — в тяжелом. Состояние 359 больных (или 59,3 процента) оценивают как средней тяжести, два пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 127 человек, из них в Бишкеке — 54, Оше — 2, в Чуйской области — 36, Таласской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 6.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 171 тысяча 650 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.