В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, по одному случаю зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 576 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.