В Кыргызстане за сутки выявили 82 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 40 случаев, Чуйской области — 19, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 177 тысяч 308 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.