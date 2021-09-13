Стендап-комик из Кыргызстана прошел прослушивание в шоу «Открытый микрофон»

Стендап-артист Алмаз уулу Элдос из Кыргызстана выступил на шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

Элдос стал единственным участником из КР, который прошел прослушивание. Стендапер удивил зрителей и жюри своим внешним видом. В свои 24 года он выглядит как 10-летний подросток.

Фото кадр из эфира. Алмаз уулу Элдос

«Врачи сказали, что нет диагноза. Мы не знаем, что это такое. Со здоровьем у меня все нормально, просто не расту», — рассказал кыргызстанец. Выступление он построил вокруг своей особенности.

Все члены жюри сказали, что им понравился монолог Элдоса. В результате он получил место в команде Алексея Щербакова.

Алексей Щербаков — российский комик, юморист и видеоблогер. Участник проекта Stand Up на телеканале ТНТ, а также интернет-шоу «Что было дальше?» на видеохостинге YouTube. В следующем туре из каждой команды выступят по два комика, а наставники выберут, кого оставить в шоу.

Победитель «Открытого микрофона» получит 3 миллиона рублей и возможность стать резидентом шоу Stand Up.