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Общество

Кыргызский фильм удостоен приза за лучший сценарий фестиваля в Казахстане

Кыргызский фильм «Мечта» получил приз BAIQONYR International Short Film Festival, прошедшего 8-12 сентября в Алматы. Об этом сообщает сайт kyrgyzcinema.

Лента «Мечта» снята при поддержке департамента кинематографии и киностудии «Айтыш-фильм», победитель национального конкурса Форума молодого кино стран СНГ «Умут» 2020 года.

Автор сценария и режиссер — Чингиз Самудин уулу, операторы — Анвар Бакыт уулу и Мелис Абдибаитов, звукорежиссер — Калыбек Шерниязов, художественный руководитель — Артыкпай Суюндуков.

kyrgyzcinema
Фото kyrgyzcinema. Постер фильма

BAIQONYR International Short Film Festival — ежегодный международный фестиваль короткометражного кино, целью которого является развитие и популяризация короткометражных фильмов Казахстана и стран СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206853/
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