В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По данным ведомства, один человек умер в Бишкеке, один в Иссык-Кульской области и еще один в Чуйской.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 572 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.