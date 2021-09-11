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Общество

Токтогулка может прийти к «мертвому» объему к 1 апреля 2022 года

Прогнозируемый объем воды в Токтогульском водохранилище к 1 апреля 2022-го может составить 8,8 миллиарда кубометров, что на 0,9 миллиарда кубометров воды ниже минимального рекомендуемого объема для безопасной эксплуатации гидроэнергетического оборудования. Об этом сообщил глава холдинга Талайбек Байгазиев на совещании о ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

По прогнозным данным, в этом году ожидаемый объем притока воды ориентировочно составит 8,4 миллиарда кубометров, или 88 процентов от среднемноголетней нормы. На 1 октября объем воды в Токтогульском водохранилище с учетом взаимных поставок электрической энергии из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана составит 12,3 миллиарда кубометров, что по сравнению с соответствующим периодом 2020-го ниже на 2,9 миллиарда кубометров.

«Продолжающийся рост потребления может привести к тому, что объем воды в Токтогульском водохранилище на 1 апреля 2022 года ориентировочно может приблизиться к уровню «мертвого» объема и составит 6 миллиардов кубометров. Это на 2,7 миллиарда кубометров меньше, чем в 2020-м», — рассказал Талайбек Байгазиев.

Для недопущения возможных рисков возникновения дефицита электроэнергии увеличена нагрузка на ТЭЦ Бишкека в зимний период до 420 мегаватт, а в летний — до 155 мегаватт. Поставлена задача на 2021 год выработать 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. При этом предусмотрены взаимопоставки электроэнергии с соседних стран. В качестве дополнительных мер по обеспечению успешного прохождения осенне-зимнего периода прорабатываются вопросы об увеличении электрической нагрузки на ТЭЦ столицы до 480 мегаватт, дополнительной покупке на 2022-й электрической энергии из энергосистем Центральной Азии и от малых ГЭС, а также проводятся работы для обеспечения условий по переходу потребителей электрической энергии к газовому теплоснабжению и другим источникам тепла.

Распределительные компании проводят разъяснительную работу с населением о необходимости бережного отношения к потреблению электрической энергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206777/
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