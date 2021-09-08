Уровень доверия баткенцев к власти в решении приграничных вопросов крайне низок

Более 82 процентов жителей пострадавших во время вооруженного приграничного конфликта на границе в Баткенской области беспокоятся за качество построенных для них домов. Об этом говорится в исследовании Общественного фонда «Инсан-Лейлек».

Исследование проводилось в виде тест-опроса. В экспресc-анализе участвовал 221 житель Баткенского и Лейлекского районов. 61 процент респондентов составили женщины.

95 процентов опрошенных признались, что боятся повторения приграничных вооруженных конфликтов.

71 процент респондента отметили, что придание особого статуса Баткенской области не повлияет на улучшение качества жизни местного населения.

Уровень доверия к власти по вопросам урегулирования приграничных вопросов составил всего 32 процента.

На сегодня завершается строительство 120 домов для пострадавших. 82 процента респондентов выразили обеспокоенность по поводу качества построенных объектов. Жители волнуются, смогут ли они пережить зиму в домах из легкой конструкции.

При этом чуть меньше половины опрошенных, 44 процента, признались, что планируют поменять место жительства в будущем, так как беспокоятся за безопасность своих детей.