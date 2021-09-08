До 10 сентября иностранцы с истекшим сроком пребывания должны покинуть Узбекистан. Об этом сообщает UzDaily.uz.

По его данным, Узбекистан отменил особый порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, введенный в связи с пандемией. С сентября 2020 года в связи с пандемией в республике не применялись административные меры за нарушение правил пребывания в отношении иностранных граждан, временный срок пребывания которых в карантинной зоне истек, а также принимавших их домовладельцев и должностных лиц.

«С 10 сентября просим граждан иностранных государств, а также пригласивших их физических и юридических лиц соблюдать правила пребывания иностранцев на территории Республики Узбекистан, продлить сроки временной регистрации. Гражданам иностранных государств или лицам без гражданства с истекшими сроками пребывания необходимо покинуть территорию страны», — сообщил начальник отдела УМиОГ ГУВД Ташкента Санжар Касимов.

Он напомнил об ответственности за нарушение правил пребывания и приема граждан иностранных государств и лиц без гражданства.