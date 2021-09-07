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Общество

Рахмон призвал военных повысить боеготовность на фоне нестабильности в регионе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на военном параде в честь 30-летия независимости республики, обратился к военнослужащим с призывом повысить боевую готовность в условиях нестабильной ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Эмомали Рахмон отметил, что в последнее время ситуация в регионе и мире вызывает серьезную озабоченность из-за расширения деятельности террористических, экстремистских и радикальных организаций, межрелигиозных конфликтов, незаконного оборота наркотиков, оружия, киберпреступности и других транснациональных организованных преступлений.

«В этих условиях руководству вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно Пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа и поддержания на высоком уровне боеготовности воинских частей и подразделений», — подчеркнул Эмомали Рахмон.

По его словам, согласно прогнозам, ситуация в регионе и некоторых странах, возможно, будет еще более острой и напряженной.

«Государство и правительство страны для приведения в соответствие с требованиями дня и сложной ситуацией современного мира уровня боеготовности вооруженных сил и повышения оборонной мощи страны осуществляют все необходимые меры, с этой целью используют все ресурсы и возможности», — сказал таджикский лидер.

В данном контексте он назвал важнейшей задачей улучшение обеспечения воинских частей, подразделений и правоохранительных органов современной техникой и оборудованием, оружием и военным снаряжением, финансовой и социальной поддержки военнослужащих.

В своем выступлении Рахмон призвал военнослужащих не терять политической бдительности, постоянно повышать уровень профессионализма и боевой готовности, быть образцом соблюдения законности, порядка и воинской дисциплины.

Военный парад в честь 30-летия государственной независимости Таджикистана состоялся на столичной площади Дружбы. Торжественным маршем перед главой государства прошли более 15 тысяч таджикских солдат и офицеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206324/
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