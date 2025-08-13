Младшая дочь Эмомали Рахмона возглавила управление реформ Минздрава

Младшая дочь президента Таджикистана Эмомали Рахмона возглавила управление реформ Министерства здравоохранения. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

Фото из соцсетей. Фарзона Эмомали назначена начальником управления реформ, первой медико-санитарной помощи и международных связей Минздрава

Фарзона Эмомали назначена начальником управления реформ, первой медико-санитарной помощи и международных связей Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

В Минздраве сообщили, что 27-летняя Фарзона Эмомали окончила лечебный факультет Таджикского государственного медицинского университета и клиническую ординатуру по специальности «педиатрия», а в 2023 году — Академию государственного управления при президенте.

Напомним, у Эмомали Рахмона девять детей: семь дочерей и двое сыновей. Часть из них занимает государственные должности.