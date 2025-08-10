Путин проинформировал о встрече с Уиткоффом и президента Таджикистана

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Эмомали Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, в котором в текущем году председательствует Республика Таджикистан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Он поделился информацией о своей встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР и Индии.

Сегодня Владимир Зеленский позвонил лидеру РК Касым-Жомарту Токаеву. Стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Напомним, прямые переговоры президентов США и РФ по ситуации вокруг Украины пройдут на Аляске 15 августа.