Кыргызстан и Таджикистан создадут межправительственный совет

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на церемонии подписания документов

В ходе государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Таджикистан сегодня состоялась церемония подписания и обмена документами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, подписаны и обменены следующие документы:

— совместное заявление президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона;

— соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан по мерам доверия;

— соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан о создании кыргызско-таджикского межправительственного совета;

— соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, регистрации недвижимого имущества и дистанционного зондирования Земли;

— соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия продукции и аккредитации;

— соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области туризма;

— меморандум о сотрудничестве в социальной сфере между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;

— меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызской Республики и Агентством государственной службы Республики Таджикистан;

— программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2026-2027 годы;

— план мероприятий по сотрудничеству в области поставок, промышленности и новых технологий на период 2025-2026 годов между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан;

— меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и устойчивого развития между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Комитетом по охране окружающей среды Республики Таджикистан;

— меморандум о сотрудничестве между Национальной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики и Комитетом по телевидению и радио Республики Таджикистан;

— меморандум о сотрудничестве между Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Таджикской академией сельскохозяйственных наук;

— соглашение «О создании Делового совета между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан».