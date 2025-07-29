Садыр Жапаров встретился с Эмомали Рахмоном в Чолпон-Ате

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили нынешнее состояние и перспективы кыргызско-таджикских отношений, отметив значимость дружбы, добрососедства и конструктивного диалога.
Особое внимание стороны уделили вопросам демаркации линии государственной границы, подчеркнув необходимость продвижения этого процесса в конструктивном ключе.