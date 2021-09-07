Сотрудники Ленинского акимиата незаконно выдали земельные участки частным лицам

Государству возвращены земельные участки на более чем 92 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно данным, по итогам прокурорской проверки установлено, что должностные лица Ленинского акимиата в нарушение земельного законодательства незаконно предоставили частным лицам участки под строительство домов в жилмассиве «Арча-Бешик».

Надзорный орган внес в суд иски о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, которые по результатам рассмотрения полностью удовлетворены.

Кроме этого, на основании акта прокурорского реагирования, внесенного в мэрию Бишкека, указанные объекты площадью 0,54 гектара стоимостью 92 миллиона 509 тысяч 500 сомов приняты на баланс государства.