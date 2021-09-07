Вице-мэр Бишкека проинспектировал строительство школы в жилмассиве «Алтын-Ордо»

Вице-мэр Бишкека Азат Узаков проинспектировал строительство школы в жилмассиве «Алтын-Ордо». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, строительство началось в июне и идет по графику. «Уже завершена заливка фундамента трех блоков и обратная засыпка основания первого блока. Сейчас идет работа по кирпичной кладке стен», — отметили в мэрии.

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Под строительство учреждения выделено 1,38 гектара. Школа сможет принимать 480 учеников в одну смену. В ней будут как учебные классы, в том числе для подготовительных групп, процедурные, мастерские, медицинский кабинет, методические, технические помещения и санузлы, читальный, актовый, спортивный и справочно-информационный залы.

В «Алтын-Ордо» проживает 6 тысяч 400 человек, из них 2 тысячи 280 обучаются в школе.

В мэрии напомнили, что с 2021 по 2023 год планируют построить четыре средние общеобразовательные школы в жилых массивах «Ак-Ордо», «Алтын-Ордо», «Рухий-Мурас» и «Ак-Босого», одну пристройку к существующей общеобразовательной школе № 43 в жилом массиве «Ак-Бата» и пять детских садов в жилых массивах: «Ак-Ордо», «Арча-Бешик», «Кара-Жыгач», «Дордой» и «Келечек».