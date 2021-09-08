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Общество

Цифра дня. 76 миллионов кодов маркировки на табак выдано за два месяца

С начала запуска национальной системы маркировки выдано 76 миллионов электронных кодов маркировки табачной продукции. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Адилет Дубанаев.

На алкогольную продукцию, по его словам, за эти два месяца выдано 2,5 миллиона кодов маркировки. Это первый этап внедрения большой национальной системы. На втором этапе будет внедрена система прослеживаемости товаров. Он позволит отследить путь продукта от импорта до реализации покупателю.

«Это позволит государству контролировать рынок, увеличивать поступления в бюджет, а также обеспечить гарантии качества реализуемых товаров. Система маркировки не позволит недобросовестным предпринимателям продавать контрафактный товар. Мы уже запустили приложение «Текшер», которое позволяет любому покупателю на прилавках считать код маркировки и удостовериться в подлинности продукции», — рассказал Адилет Дубанаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206303/
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