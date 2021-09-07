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Общество

Жителя Таласа, подозреваемого в надругательстве над девочками, заключили в СИЗО

В Таласе парня, подозреваемого в надругательстве над девочками 6-7 лет, заключили под стражу на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

По его информации, с заявлением в милицию обратились четыре женщины. Они указали, что Т.А.у., 1999 года рождения, проживающий по соседству с ними, завел их дочерей 6-7 лет в свой дом и совершил развратные действия.

6 сентября Т. А.у. задержан. Ему вручили уведомление о подозрении совершении преступления, предусмотренного в статье 165 «Развратные действия» УК КР.

Вскоре Таласский городской суд признал обоснованным задержание парня и заключил его под стражу на два месяца на время следствия. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206264/
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