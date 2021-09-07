Правозащитники выявили нарушения в колонии-поселении в Токтогуле

В колонии-поселении № 52 Джалал-Абадское представительство Наццентра по предупреждению пыток выявило неприемлемые условия содержания осужденных. Об этом сообщает представительство НЦПП.

Уточняется, что один из осужденных, сидевший в штрафном изоляторе, пожаловался экспертам на отсутствие медицинской помощи. Мужчина обжег ногу, из-за чего на бедре образовалась гнойная рана. Сотрудники НЦПП попросили конвоира вызвать врача. Рану обработали и сделали укол.

«Еще трех человек 22 августа посадили в штрафной изолятор без медосвидетельствования и почти две недели не выпускали на прогулку. Это проявление жестокого обращения с отбывающими наказание», — заявили в представительстве наццентра.

Группа проверяющих обнаружила и другие нарушения. В частности, по данным НЦПП, на продовольственном складе нет сахара и яиц, в пищеблоке — дезинфекционного уголка и аптечки. Посуда грязная, разделочные доски сломаны. У повара не было санитарной книжки.

«Горячее на обед было без мяса. По словам повара, постную еду для осужденных он готовит уже около недели, хотя в холодильнике лежало сырое мясо. Есть вероятность, что руководство учреждения положило его туда во время проверки», — отметили в НЦПП.

Представители регионального отделения НЦПП составили акт и направили в прокуратуру очередное обращение с просьбой принять меры по устранению нарушений в колонии-поселении № 52 и наказать тех, кто допустил такие факты.