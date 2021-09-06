Инвентаризацию школьных библиотек проведут в Кыргызстане

Более 2 тысяч комплектов компьютерного оборудования приобретено на средства Азиатского банка развития исключительно для пользования школьными библиотекарями. Об этом 24.kg сообщил директор учреждения «Жаңы китеп» Тологон Аматов.

По его словам, в комплекте — компьютер, многофункциональное устройство для печати, сканер для считывания штрих-кодов. При помощи этой техники и разработанной информационной системы планируется провести общую инвентаризацию школьных библиотек, а также впервые оформить сбор заявок на поставку новых учебников. Это позволит экономить время на сбор заявок.

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Также информационная система дает возможность прогнозирования и точного анализа потребности в учебниках.

«Технологическое решение с использованием метода децентрализации внедряется впервые в нашей стране. После успешного пилотирования автоматизированной системы в библиотеках 30 общеобразовательных организаций Минобразования приняло решение о масштабировании системы на уровне страны. На момент поставки оборудования по школам уже подготовлены тренеры для обучения библиотекарей компьютерной грамотности, использованию поставляемого оборудования и автоматизированной информационной системой», — сообщил Тологон Аматов.