«Тазалык» vs «Комтранском». Разборки предприятий сказываются на вывозе мусора

Разборки МП «Тазалык» и ОсОО «Комтранском» сказываются на простых жителях Октябрьского района. Читатель 24.kg сообщил, что до сих пор горожане не понимают, по каким квитанциям оплачивать услугу.

По его словам, из-за баталии между двумя предприятиями мусор в микрорайоне «Улан» перестали вывозить.

«Вы определитесь, кому платить за услугу? В микрорайоне «Улан» мусор плохо вывозят. Баки переполнены, а отходы разбросаны на земле», — написал читатель.

Ранее сообщалось, что жителей дома № 10 в 3-м микрорайоне заставляют платить за услуги по вывозу мусора по двум квитанциям разных предприятий. В МП «Тазалык» заявили, что, согласно распоряжению мэрии, Октябрьский район столицы передали на обслуживание муниципального предприятия с 1 августа. Однако юрист ОсОО «Комтранском» Елена Петри уверяет, что принимать оплату услуг по вывозу мусора вправе только они.

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