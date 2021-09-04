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Общество

Хижины для безопасности туристов установят в горах Алматы

Первые хижины для безопасности туристов установят в горах Алматы. Об этом сообщает Nur.kz.

По данным издания, хижины представляют собой оранжевые модульные конструкции, снабженные печами обогрева и аварийными комплектами, включающими аптечку, маршрутные карты, станцию зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и продуктовый набор.

На крышах установлены радиорелейные мачты с тревожными кнопками для передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. В рамках мер горной безопасности откроют контрольно-спасательные пункты в Большом Алматинском ущелье и урочище Туюк-Су, где также предусмотрена вертолетная площадка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206004/
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