Плохо c сердцем. Жениша Молдокматова перевели в больницу при колонии № 47

Обвиняемого в массовых беспорядках Жениша Молдокматова перевели из СИЗО-1 в больницу при колонии № 47. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.

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По его словам, ранее Жениш Молдокматов прошел обследование, по итогам которого медики рекомендовали перевести его из следственного изолятора в больницу.

«Срок досудебного производства по событиям 5-6 октября прошлого года продлен еще на один месяц. Женишу Молдокматову необходима госпитализация в гражданском стационаре, а не в больнице при колонии», — сказал Кантемир Турдалиев.

Жениш Молдокматов не признает вину и ранее сказал, что в знак протеста объявил голодовку. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.