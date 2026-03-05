Глава кабмина раскритиковал задержку строительства нового здания скорой помощи

Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил Бишкекскую городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В ходе осмотра глава кабмина подверг критике задержку строительства нового здания скорой помощи, которое должно было существенно разгрузить текущие мощности больницы.

«Задержки на объектах здравоохранения, тем более детских, недопустимы. Это вопрос безопасности и жизни наших детей. Строительство должно быть полностью завершено в июне текущего года. Я лично приеду и проверю исполнение. Если сроки будут сорваны, последуют жесткие выводы», — заявил Адылбек Касымалиев.

Завершение объекта поручено взять под личный контроль заместителю руководителя администрации президента Азамату Кадыралиеву. Ему поручено обеспечить ежедневный мониторинг темпов и качества работ.