Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ

В Бишкеке открыли новый военно-медицинский комплекс Государственного комитета национальной безопасности. Церемония состоялась сегодня при участии президента Садыра Жапарова.

Глава государства заявил, что запуск современного медучреждения является важным шагом в укреплении национальной безопасности, поскольку создает качественные условия для диагностики, лечения и реабилитации сотрудников силовых органов.

Военно-медицинская служба ГКНБ будет обслуживать не только сотрудников комитета, но и военнослужащих Погранслужбы и Девятой службы, ветеранов, пенсионеров и членов их семей, а также в рамках межведомственного сотрудничества работников судов и правоохранительных органов.

Новый комплекс представляет собой 14-этажное учреждение, включающее поликлинику, стационар, реабилитационный блок, службу скорой помощи и высокотехнологичную хирургическую базу.

Объект оснащен современными цифровыми системами и новейшим оборудованием.

По словам Садыра Жапарова, создание высокого уровня оснащения стало возможным благодаря инициативе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Президент подчеркнул, что появление нового комплекса снизит нагрузку на другие медучреждения и повысит качество медицинского обслуживания всех категорий силовиков.

«Забота о здоровье тех, кто стоит на страже государства, — это часть заботы о безопасности страны. Уверен, что современный военно-медицинский комплекс даст системе новую энергию и повысит доверие граждан к государственным институтам», — сказал он.

Комплекс приступает к работе сразу после открытия.