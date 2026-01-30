15:12
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Власть

Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ

В Бишкеке открыли новый военно-медицинский комплекс Государственного комитета национальной безопасности. Церемония состоялась сегодня при участии президента Садыра Жапарова.

Глава государства заявил, что запуск современного медучреждения является важным шагом в укреплении национальной безопасности, поскольку создает качественные условия для диагностики, лечения и реабилитации сотрудников силовых органов.

Военно-медицинская служба ГКНБ будет обслуживать не только сотрудников комитета, но и военнослужащих Погранслужбы и Девятой службы, ветеранов, пенсионеров и членов их семей, а также в рамках межведомственного сотрудничества работников судов и правоохранительных органов.

Новый комплекс представляет собой 14-этажное учреждение, включающее поликлинику, стационар, реабилитационный блок, службу скорой помощи и высокотехнологичную хирургическую базу. 

Объект оснащен современными цифровыми системами и новейшим оборудованием.

По словам Садыра Жапарова, создание высокого уровня оснащения стало возможным благодаря инициативе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Президент подчеркнул, что появление нового комплекса снизит нагрузку на другие медучреждения и повысит качество медицинского обслуживания всех категорий силовиков.

«Забота о здоровье тех, кто стоит на страже государства, — это часть заботы о безопасности страны. Уверен, что современный военно-медицинский комплекс даст системе новую энергию и повысит доверие граждан к государственным институтам», — сказал он.

Комплекс приступает к работе сразу после открытия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359973/
просмотров: 959
Версия для печати
Материалы по теме
Убогое состояние городского медцентра № 2. Мэр Оша поручил его отремонтировать
Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
В Казармане задержан автор угроз о терактах в школах и детсадах — ГКНБ
В Ошской области задержаны два следователя, подозреваемые в вымогательстве
В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев
Сотрудник мэрии задержан по подозрению в вымогательстве 1 миллиона сомов
ГКНБ пресек крупную схему: 32 здания больниц незаконно продали
ГКНБ вернул государству 11 гектаров Карагачевой рощи
Сговор заявительницы и участкового. ГКНБ задержал подозреваемых в вымогательстве
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Бизнес
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
30 января, пятница
15:06
Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
14:59
Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия
14:52
В Кыргызстане пытаются бороться с контрабандой саженцев из Узбекистана
14:45
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
14:39
Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ