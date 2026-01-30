Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ

В Бишкеке открыли новый военно-медицинский комплекс Государственного комитета национальной безопасности. Церемония состоялась сегодня при участии президента Садыра Жапарова.
Военно-медицинская служба ГКНБ будет обслуживать не только сотрудников комитета, но и военнослужащих Погранслужбы и Девятой службы, ветеранов, пенсионеров и членов их семей, а также в рамках межведомственного сотрудничества работников судов и правоохранительных органов.
Новый комплекс представляет собой 14-этажное учреждение, включающее поликлинику, стационар, реабилитационный блок, службу скорой помощи и высокотехнологичную хирургическую базу.
Объект оснащен современными цифровыми системами и новейшим оборудованием.
По словам Садыра Жапарова, создание высокого уровня оснащения стало возможным благодаря инициативе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Президент подчеркнул, что появление нового комплекса снизит нагрузку на другие медучреждения и повысит качество медицинского обслуживания всех категорий силовиков.
Комплекс приступает к работе сразу после открытия.