Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы

Президент подписал указ об индексации базовой и страховых частей пенсий с 1 октября 2021 года. По данным Социального фонда, коэффициент индексации страховых частей пенсий составит 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4 тысяч 785,4 сома, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, размер которых превышает 4 тысячи 785,4 сома. В итоге средний размер общей пенсии составит 6 тысяч 248 сомов. Размер прожиточного минимума пенсионера за 2020 год составил 4 тысячи 785,4 сома.

Кроме того, в Кыргызстане повысят размеры социальных пособий. Их получателей в республике много. Для отдельных категорий повышение составит 50 процентов, в других случаях пособия вырастут в два-три раза.

К сожалению, частично эти повышения уже обесценились. По данным Национального банка, на 20 августа инфляция в Кыргызстане составила 14,1 процента, с начала года рост потребительских цен составил 6,3 процента. На это влияет удорожание продуктов по всему миру.

Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 28 ноября. Парламент в Кыргызстане теперь формируется и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Партиям, которые хотят побороться за мандаты, до вечера 3 сентября необходимо было подать в ЦИК уведомления. Всего успели это сделать 75 политорганизаций. Теперь им предстоит сформировать списки, оплатить залог и пройти регистрацию.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Тридцать лет независимости: история, экономика, социалка и жизнь

Фото 24.kg. Парад в честь 30-летия независимости Кыргызстана

Кыргызстан стал первым государством Центральной Азии, официально оформившим свою государственную независимость. 31 августа 1991-го внеочередная сессия Верховного Совета КР приняла Декларацию о государственной независимости. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан стал независимым, суверенным, демократическим государством. О самых важных этапах в истории страны в лонгриде «День независимости Кыргызстана. Путь длиною в 30 лет».

31 августа республика отмечала круглую дату — 30 лет независимости. Для человека возраст считается серьезным и зрелым. А вот для биографии страны это еще совсем «юношеские» годы. Редакция 24.kg сравнила данные об экономическом развитии КР в 1991-2020 годах, чтобы понять, чего удалось или не удалось достичь за эти годы, — «30 лет независимости. Когда прорыва в экономике так и не случилось».

За годы независимости кыргызстанцы вопреки обещаниям политиков жить лучше не стали. Четверть населения страны по-прежнему за чертой бедности. Зарплата и пенсии съедает инфляция, а цены на продукты с каждым годом все выше и выше. Об этом в обзоре «Тридцать лет независимости. Как изменилась жизнь кыргызстанцев».

Нелюбимая дочь кыргызских властей — социальная сфера. В бюджете именно на нее выделяют больше всего средств. Но с каждым годом системы образования и здравоохранения приходят во все больший упадок, а культура и спорт и вовсе выживают вопреки. Подробнее в обзоре «30 лет независимости. Врачи и учителя не элита, а про спорт и культуру забыли».

Монеты независимого Кыргызстана

Фото Нацбанка . Монету ввели в обращение с 20 декабря 2011-го в рамках Международной программы стран ЕАЭС по выпуску и реализации коллекционных монет из драгоценных металлов

КР может похвастать уникальными монетами, которые пользуются спросом и внутри страны, и за ее пределами. Они неоднократно признавались одними из самых красивых. Наши монеты — это не только красивый и интересный подарок, но и хорошее средство инвестиций. 24.kg собрало данные обо всех коллекционных монетах, которые увидели свет за годы независимости Кыргызстана.

Борьба против детского рака

Отделение детской онкологии на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке появилось в 1979 году одним из первых в СССР. В начале 2000-х возник вопрос его перевода в многопрофильную детскую клинику. В сентябре 2021 года это, наконец, могут реализовать. Подробнее о ситуации в материале «Как решают проблемы детской онкологии и что ждет маленьких пациентов».

Немецкий режиссер о фильме об ала качуу

Фото Марии Брендл. В Швейцарии

В Assistance League Theatre в Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США) прошел показ короткометражного фильма немецкого режиссера Марии Брендл «Ала качуу». Картина под названием Take and Run («Хватай и беги») уже завоевала более 30 наград на разных международных кинофестивалях. Журналист 24.kg побеседовала с Марией Брендл и узнала, почему она решила снять фильм о похищении девушек в Кыргызстане, с какими трудностями столкнулась в процессе съемок и какую цель преследует кинокартина.

Чего нам ждать от грядущей битвы за парламент

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы в парламент. За депутатские кресла предстоит побороться не только партиям, но и кандидатам-одномандатникам. Эксперты считают, что предвыборная кампания будет ожесточенной. В частности, и потому, что количество мест в Жогорку Кенеше сократилось до 90. Самые скандальные схватки, вероятно, будут между кандидатами, баллотирующимися от одномандатных округов. Подробнее о ситуации — «Выборы-2021. Тест на честность кандидатов в депутаты и избирателя».

Районы, кварталы, жилые массивы

Фото foto.kg. Один из первых микрорайонов во Фрунзе

«Почему «Аламедин-1», «Юг-2», а «Восток-5» и где первый и второй микрорайоны?» — часто задаются вопросом бишкекчане и гости столицы. 24.kg разбиралось в истории становления первых столичных микрорайонов и по каким критериям им давали названия. Подробнее — «Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2» и где первый и второй микрорайоны».

Как адаптироваться детям и учителям к школе

Приближается новый учебный год в Кыргызстане. Из-за пандемии коронавируса школьникам, особенно в Бишкеке, больше года пришлось заниматься удаленно. Поэтому многие с нетерпением ждут возобновления уроков в традиционном режиме. Как подготовиться к образовательному процессу детям и педагогам, 24.kg рассказали психологи Асель Суюмбаева и Анна Анастасиади.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Виктора Клейменова. Вечерний Иссык-Куль

В связи с празднованием Дня независимости в Кыргызстане были длинные выходные — четыре дня, подарив прекрасную возможность провести последние летние дни на природе. А у кого это не получилось, может присоединиться к нашему виртуальному путешествию. Подробнее — «Мгновения жизни. Кегетинское ущелье и вечерний Иссык-Куль».

Недоступная для женщин работа

Всего в Кыргызстане женщинам законодательно запрещено более 400 видов работ. Аргументируется это вредными и опасными условиями труда. Активисты же считают это нарушением равенства прав граждан. Список утвержден постановлением правительства еще в 2000 году, но мало кто о нем помнит или знает. Подробнее в материале «Запретные профессии. Почему женщин в Кыргызстане ограничивают в труде».