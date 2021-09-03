Штрафы за уличные драки в России увеличат из-за частых столкновений мигрантов

В РФ хотят увеличить штрафы за массовые драки из-за участившихся инцидентов среди мигрантов. Об этом пишут российские издания.

Как сообщили СМИ со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, штраф за драки планируется повысить до 5 тысяч рублей. По его словам, уже готовятся поправки в закон, ужесточающие наказание за правонарушение.

По мнению автора инициативы, увеличение суммы штрафа до 5 тысяч рублей (с нынешних 1 тысячи рублей) станет сдерживающим фактором, поскольку для иностранных работников это крупная сумма.

Напомним, только по официальным данным, за последний месяц в России произошло восемь массовых драк с участием граждан Кыргызстана. После этого было принято решение всех трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, проверять. В столице РФ объявлены бессрочные рейды «Таксист» и «Мигрант», сообщало ранее ГУ МВД по Москве и Московской области.