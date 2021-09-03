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Общество

В Жогорку Кенеше вновь предлагают легализовать самозахват

В Жогорку Кенеше предложили легализовать земельные участки с самовольно построенными до 3 августа 2012 года индивидуальными жилыми домами. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынес депутат Нурбек Сыдыгалиев.

Как отмечается в справке-обосновании, в ходе инвентаризации земельных участков, проведенной мэрией Бишкека в 47 жилых массивах, выявлено более 6 тысяч 382 индивидуальных жилых домов. Из них 3 тысячи 589 домостроений подлежат ограниченной легализации.

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«В связи с отсутствием соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на свои домостроения граждане не принимают активное участие в важных городских общественно-политических мероприятиях и ограничены в получении социальных гарантий, не могут встать на воинский учет, устроиться на работу, осуществлять свои политические права и получать медицинскую помощь. Большинство из них являются малоимущими из социально уязвимых слоев населения, вложившими все свои денежные накопления на строительство жилья. И, соответственно, они создают сильную социальную напряженность, что часто приводит к возмущениям среди населения, выражающимся в участии в многочисленных акциях и митингах», — говорится в документе.

При этом легализацию земельных участков с самовольно построенными до 3 августа 2012-го индивидуальными жилыми домами действующие нормативные правовые акты исключают.

Но в обосновании подчеркивается, что в соответствии с международными договорами, участником которых является Кыргызстан, обязанностью государства является обеспечение правом на жилье. А в Конституции говорится, что органы государственной власти и местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для реализации права на жилище.

Предлагаемый закон регулирует проведение государственными органами власти и местного самоуправления разовой акции по легализации самовольно построенных домостроений и прилегающих объектов недвижимости, возведенных до 3 августа 2012 года на территориях новостроек Бишкека и Оша, и устанавливает порядок их легализации, поясняет инициатор.

Законопроектом предусматривается, что физические лица смогут получать в будущем свидетельства о праве пользования на объекты недвижимости «самовольная застройка».

«Наличие паспорта жилого дома (домостроения) является основанием постановки на учет по месту жительства (прописка) владельца и членов его семьи с последующим оформлением социальных гарантий и льгот», — говорится в документе.

Земля под фундаментом и прилегающие земли к объектам недвижимости остаются в муниципальной собственности.

Отметим, что это не первая попытка парламентариев легализовать самозахват. Аналогичные законопроекты депутаты инициировали в 2014, 2015 и 2019 годах, но их не поддержали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205873/
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