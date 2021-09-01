В Южной Корее законодательно обязали установить видеокамеры в операционных

В операционных комнатах в Южной Корее начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, соответствующий законопроект приняло Национальное собрание. Согласно поправкам, операционные должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения для фиксации всего процесса оперативного вмешательства.

Подобные меры приняли из-за серии несчастных случаев, в которых участвовал неквалифицированный персонал, заменявший хирургов. На установку соответствующего оборудования в операционных по всей стране отведено два года.

Согласно новому закону, видеозапись будет храниться 30 дней, и ее можно будет использовать для разрешения споров, если результаты операции не устроят пациента.

Запись обязательна по требованию пациента, и отснятый материал может быть доступен государственным органам для проведения расследования или судебного разбирательства при наличии согласия как пациента, так и медицинского персонала.

Однако во время экстренной операции, когда жизнь пациента находится под угрозой, врачи имеют право не записывать ход операции.