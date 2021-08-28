Чем занять детей в длинные выходные и неожиданные каникулы

В этом году у школьников Кыргызстана появились дополнительные две недели летних каникул. Для взрослых же это головная боль, ведь нужно найти развлечения ребенку. Причем сделать это нужно так, чтобы было весело, интересно и на пользу.

Длинные выходные — это еще одна возможность провести время всей семьей.

Редакция 24.kgпредлагает несколько вариантов развлечений на ближайшее время.

Семейный отдых

Целых четыре дня отдыха — хороший повод, чтобы провести время с семьей до того, как все разбегутся на работу и в школы. Вариантов отдохнуть может быть несколько. Можно рвануть на Иссык-Куль и закрыть летний купальный сезон.

Но имейте в виду, что таких же желающих, как вы, может оказаться не один десяток на озере в эти дни.

Поэтому лучше заранее спланировать маршрут и возможные варианты отдыха. Если вас не пугает некоторое отсутствие привычных удобств, то можно рискнуть поехать отдыхать дикарями. Вы можете проводить каждый день в новом месте. А можно заодно съездить с палаткой в горы. Главное, не забудьте взять все неоходимое для такого вида отдыха.

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Если Иссык-Куль — для вас слишком далеко, проведите время на ближайшей к Бишкеку базе отдыха. Буквально 20-30 минут езды на машине, и вы уже можете наслаждаться свежим воздухом и отличным отдыхом.

Отличный вариант для выходных — рыбалка. Близ Бишкека есть несколько баз, где можно порыбачить.

Главное, выбрать вариант, который устраивает именно вас. А можно и просто покататься на лошадях. Единственный минус — в окрестностях Бишкека не так много таких мест.

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Если же вы приверженец активного отдыха, то самое время съездить в ущелья. Тут все зависит только от вашей подготовки, готовности преодолевать новые маршруты и финансов. Если же вы сами не знаете дороги в горные ущелья, то воспользуйтесь услугами туристических компаний. Они организуют множество туров на любой уровень подготовки туристов.

Если возможности вырваться за пределы Бишкека на праздники нет, не отчаивайтесь. В столице вполне себе есть уютные местечки, где можно отдохнуть и даже подышать свежим воздухом.

Как провести дополнительные каникулы

У школьников же отдых с окончанием лета не заканчивается. В этом году учебный год начнется только 15 сентября. Это значит, что у ребят есть еще время для того, чтобы отдохнуть и набраться сил перед возващением за парты.

Чтобы потихоньку входить в учебный режим, можно отправить ребенка на полезные курсы и мастер-классы.

Особой популярностью в последние годы пользуются курсы робототехники и программирования. Да, за пару недель ребенок вряд ли сможет писать программы и создавать игры, но азы программирования точно постигнет. А заодно немного вспомнит, как проходит учебный процесс.

Можно попробовать себя в творчестве, посетив первые пробные уроки по керамике, живописи или столярному мастерству. За две недели ваш школьник может сходить сразу на несколько мастер-классов. Глядишь, найдет себе новое хобби, которым будет заниматься вне школы.

Не лишним будет и попробовать себя в новом виде спорта. В сентябре традиционно споривные секции начинают набор учащихся. Многие делают бесплатным первый пробный урок. А две недели дополнительных каникул дают возможность ребенку сходить на несколько занятий, чтобы выбрать свой вид спорта.

И постарайтесь убедить ребенка читать хотя бы понемногу каждый день.

В этом году дети будут учиться офлайн, то есть в традиционном режиме. А значит, нужно хоть немного освежить память. Необязательно это должны быть произведения школьной программы. Пусть читает то, что интересно. Главное, сам процесс.

Чем заняться дома

Две недели неожиданного отдыха можно потратить на то, чтобы быть с детьми больше времени. Самый простой вариант — кататься по вечерам на велосипедах. Можно даже всей семьей. Или устраивать небольшие прогулки или пикники. Расходы для этого небольшие, но дети долго будут их помнить.

А как быть в плохую погоду? Или днем, когда родители на работе? Тут стоит продумать над домашними развлечениями.

Если детей несколько и они уже постарше, то можно предложить им поиграть в настольные игры.

Вариантов «настолок» сейчас настолько много, что каждый может выбрать себе подходящий. Дети могут позвать в гости друзей или даже устроить целый квест. Поверьте, масса положительных эмоций обеспечена

Многие советуют уделить последние две недели каникул подготовке к школе. Но в этом вопросе каждый должен решить сам: нужно оно или нет. Многие образовательные центры сейчас предлагают подобные программы. На них детки вспоминают школьную программу и учатся снова сидеть за партой.

Даже если вы хотите дать ребенку возможность максимально отдохнуть от учебы, подумайте о режиме.

Если ребенок учится в первую смену, то в эти две недели нужно вставать пораньше. Просто для того, чтобы организм адаптировался и новые правила жизни после почти полутора лет онлайна не стали для него шоком.

Момент, который надо учесть, — родители не должны постоянно развлекать детей. Они не должны быть аниматорами 24/7. И ситуация, когда дети скучают и ищут развлечения самостоятельно, вполне нормальна.