Карантинный отдых. Лучшие ущелья, чтобы отдохнуть и не нарушать дистанцию

Лето 2020 года внесло свои существенные коррективы в планы кыргызстанцев на отдых. Врачи рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Что же делать тем, кто хочет хоть немного отдохнуть и развеяться, но и подцепить заразу не горит желанием? 24.kg предлагает отправиться в горы.
Да, велика вероятность того, что людей в ущельях тоже много. Но Кыргызстан — горный край. Поэтому найти места, где можно соблюсти дистанцию с незнакомыми людьми, вполне реально. Даже далеко ехать не надо, всего 30-40 минут от Бишкека.
Чтобы точно избежать мест массового скопления людей, выбирайте наименее популярные маршруты или просто старайтесь уйти как можно дальше от основной дороги.
В любом случае помните, что прогулка по горам на свежем воздухе гораздо полезнее для вашего организма, чем сидение в четырех стенах. Главное, соблюдать элементарные санитарно-гигиенические требования.
Если сами не знаете дороги в ущелья, то можно воспользоваться услугами агентств, которые организуют туры по самым известным маршрутам.
Пожалуй, самое популярное среди кыргызстанцев и гостей страны ущелье — Ала-Арча. Там же расположен одноименный природный парк. Находится ущелье всего в 40 минутах езды от города по ровной асфальтированной дороге.
Можно отдохнуть сразу по дороге или на въезде в парк, а можно прогуляться до альплагеря и дальше.
В природном парке везде есть указатели и карта маршрутов различной степени сложности. В основном посетители любят ходить по двум — тропе к Аксайскому водопаду и хижине Рацека или в долину Адыгене. Куда бы вы ни пошли, везде будут живописные виды и возможность подышать прохладным и чистым горным воздухом.
Чуть ближе к столице — всего
Если же вы не хотите подвергать себя даже потенциальной опасности, то можно просто посетить ущелье, погулять по горам, подышать свежим воздухом.
Можно съездить в ущелье Бир Булак (Малиновое), которое расположено в
В ущелье можно полазить по скалам, сходить на водопад. Высота водопада — 10-
Вторым по популярности у горожан является Аламединское ущелье, которое находится в
Среди интересных мест в ущелье есть водопад Аламедин. Он находится примерно в пяти километрах от конца автомобильной дороги. Недалеко от водопада расположена роща «Тихая заводь», которая находится в месте впадения ручья Салык в реку Аламедин. Если есть силы и желание совершить длительный поход, то можно дойти до озера Алтын-Тор. Оно находится на расстоянии
Если есть возможность проехать чуть дальше, стоит посетить еще несколько ущелий.
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В ущелье есть знаменитый Голубиный водопад высотой
Можно отправиться в ущелье Сокулук (Белогорка), которое находится в
В Белогорке находится один из самых больших водопадов — высотой
Еще одно ущелье, которое стоит посетить в Сокулукском районе. Оно находится примерно в 85-
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Кроме того, в Иссык-Ате есть водопады Бала-Партак и Джары-Таш. Можно дойти до неприступной горы Ботвей (Бытый), у подножия которой ущелье разделяется на две части — Бытый и Аяк-Кель. В ущелье есть и множество озер. Например, в правой его части последовательно расположены три небольших озера.
Чуть ближе к столице, в
Если позволяет транспорт, можно проехать дальше от водопада, в сторону ущелья Шамси.
Чем дальше будете ехать, тем больше шансов найти уединенное местечко для отдыха. Отметим также, что чем выше будете подниматься, тем больше будет растительности. Кегеты считают одним из самых лесистых ущелий Чуйской долины.
Недалеко от Кегетинского водопада расположен въезд в живописное урочище Чуйской области — Кель-Тор. Многим бишкекчанам оно известно благодаря одноименному высокогорному озеру, куда регулярно водят туристов.
Если перспектива шагать в гору несколько часов вас не прельщает, можно просто прогуляться. Ущелье поросло еловым лесом и зарослями рябины и арчи, попадаются редкие и уникальные лекарственные травы. На склонах гор растут разнообразные лесные ягоды: земляника, костяника, черника.
Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз —
Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту
Местные жители часто устраивают здесь пикники. Зимой фонтан превращается в ледяную глыбу.
В долине множество березовых рощ, куда грибники отправляются на тихую охоту. Однако некоторые опасаются собирать грибы в этих местах из-за горно-обогатительного комбината редкоземельных металлов, который работал в советское время.
Если уж вы решитесь поехать далеко, то можно добраться и до ущелья Конорчек, которое находится на стыке Чуйской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено в
Каньоны Конорчека состоят из красного палеогенового песчаника и напоминают американский Гранд Каньон в миниатюре.
Достопримечательностями являются «сухой водопад», который представляет собой остатки водопада, текшего здесь много лет назад, и потухший вулкан Сегизхан Шокны. Интересен и сам путь к каньону. Ведь дорога проходит по руслу давно высохшей реки, а местами скалы находятся настолько близко друг к другу, что остается проход шириной буквально в 1,5 метра.