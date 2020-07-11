Карантинный отдых. Лучшие ущелья, чтобы отдохнуть и не нарушать дистанцию

Лето 2020 года внесло свои существенные коррективы в планы кыргызстанцев на отдых. Врачи рекомендуют не посещать места массового скопления людей. Что же делать тем, кто хочет хоть немного отдохнуть и развеяться, но и подцепить заразу не горит желанием? 24.kg предлагает отправиться в горы.

Да, велика вероятность того, что людей в ущельях тоже много. Но Кыргызстан — горный край. Поэтому найти места, где можно соблюсти дистанцию с незнакомыми людьми, вполне реально. Даже далеко ехать не надо, всего 30-40 минут от Бишкека.

Чтобы точно избежать мест массового скопления людей, выбирайте наименее популярные маршруты или просто старайтесь уйти как можно дальше от основной дороги.

В любом случае помните, что прогулка по горам на свежем воздухе гораздо полезнее для вашего организма, чем сидение в четырех стенах. Главное, соблюдать элементарные санитарно-гигиенические требования.

Если сами не знаете дороги в ущелья, то можно воспользоваться услугами агентств, которые организуют туры по самым известным маршрутам.

1 Ала-Арча Фото из интернета. Ала-Арча — самое популярное ущелье у бишкекчан Ала-Арча

Пожалуй, самое популярное среди кыргызстанцев и гостей страны ущелье — Ала-Арча. Там же расположен одноименный природный парк. Находится ущелье всего в 40 минутах езды от города по ровной асфальтированной дороге.

Можно отдохнуть сразу по дороге или на въезде в парк, а можно прогуляться до альплагеря и дальше.

В природном парке везде есть указатели и карта маршрутов различной степени сложности. В основном посетители любят ходить по двум — тропе к Аксайскому водопаду и хижине Рацека или в долину Адыгене. Куда бы вы ни пошли, везде будут живописные виды и возможность подышать прохладным и чистым горным воздухом.

2 Кашка-Суу Кашка-Суу

Фото из интернета. В ущелье Кашка-Суу можно покататься на канатной дороге

Чуть ближе к столице — всего 30 километров — находится ущелье Кашка-Суу. Здесь круглый год работает одноименная горнолыжная база. По субботам и воскресеньям канатная дорога на базе работает с 13.00 до 16.00, последняя посадка — в 15.30.

Если же вы не хотите подвергать себя даже потенциальной опасности, то можно просто посетить ущелье, погулять по горам, подышать свежим воздухом.

3 Бир Булак Фото из интернета. Малиновое ущелье полно различных лекарственных трав Бир Булак

Можно съездить в ущелье Бир Булак (Малиновое), которое расположено в 45 километрах от Бишкека. Если подняться вверх по руслу реки Бир Булак примерно на два километра, то открывается вход в Малиновое ущелье. Здесь есть три водопада, а еще оно полно различных лекарственных трав.

В ущелье можно полазить по скалам, сходить на водопад. Высота водопада — 10- 12 метров . Для любителей дикой природы это живописное, скалистое, зеленое ущелье.

4 Аламедин Фото из интернета. Ущелье Аламедин — второе по популярности у бишкекчан Аламедин

Вторым по популярности у горожан является Аламединское ущелье, которое находится в 35 километрах от города. Там за комплексом «Теплые ключи» открывается вид на прекрасное горное ущелье. В нем есть водопады, усыпанные ягодами поляны, грибы, можжевельник, березовый лес с видом на ледники и пик Усеченко.

Среди интересных мест в ущелье есть водопад Аламедин. Он находится примерно в пяти километрах от конца автомобильной дороги. Недалеко от водопада расположена роща «Тихая заводь», которая находится в месте впадения ручья Салык в реку Аламедин. Если есть силы и желание совершить длительный поход, то можно дойти до озера Алтын-Тор. Оно находится на расстоянии 20 километров вглубь ущелья.

5 Чункурчак Фото Владислава Ногая. В ущелье Чункурчак всегда можно найти уединенное местечко для отдыха Чункурчак

Если есть возможность проехать чуть дальше, стоит посетить еще несколько ущелий.

В 45 километрах от Бишкека находится ущелье Чункурчак. Оно расположено между Аламединским и Малиновым ущельями. Интересно тем, что здесь находится национальный биозаповедник. В отличие от многих других ущелий Кыргызского хребта, оно протянулось с севера на восток, как бы вдоль хребта.

В ущелье есть знаменитый Голубиный водопад высотой 40 метров . Поклонники экстремального туризма оценят крутые склоны и горы, которые отлично подходят для скалолазания. Плюс еще и в том, что здесь достаточно много места для пикников и прогулок.

6 Сокулук (Белогорка) Фото из интернета. Ущелье Сокулук известно своим 60-метровым водопадом Сокулук (Белогорка)

Можно отправиться в ущелье Сокулук (Белогорка), которое находится в 80 километрах от столицы. Оно пользуется популярностью у туристов, дорожки к основным достопримечательностям давно протоптаны. Ущелье поражает своим необычным рельефом, хранящим в себе следы гигантского схода грунта.

В Белогорке находится один из самых больших водопадов — высотой 60 метров . По дороге к нему открывается потрясающий вид на пик Черный Кремль. А еще в ущелье много высоких скал с родниками и ручьями.

7 Жыламыш Жыламыш

Фото из интернета. В ущелье Жыламыш можно не только погулять, но и пройти курс кумысолечения

Еще одно ущелье, которое стоит посетить в Сокулукском районе. Оно находится примерно в 85- 90 километрах от города в долине реки Жыламыш. Здесь же расположены кумысолечебницы.

8 Иссык-Ата Фото из интернета. Ущелье Иссык-Ата больше всего известно по одноименному курорту Иссык-Ата

В 77 километрах от Бишкека находится ущелье Иссык-Ата, которое со всех сторон окружено горами, а дно его заполняют русла рек. Ущелье больше всего известно по одноименному курорту с сероводородными источниками.

В 1,5 километра от курорта располагается 10-метровый водопад Мраморный. Это самое популярное место в ущелье.

Кроме того, в Иссык-Ате есть водопады Бала-Партак и Джары-Таш. Можно дойти до неприступной горы Ботвей (Бытый), у подножия которой ущелье разделяется на две части — Бытый и Аяк-Кель. В ущелье есть и множество озер. Например, в правой его части последовательно расположены три небольших озера.

9 Кегеты Кегеты

Фото из интернета. Кегеты считают одним из самых лесистых ущелий Чуйской долины

Чуть ближе к столице, в 75 километрах от Бишкека, находится ущелье Кегеты. Оно популярно не только своей потрясающей природой, но и красивейшими водопадами. В выходные здесь обычно достаточно много людей.

Если позволяет транспорт, можно проехать дальше от водопада, в сторону ущелья Шамси.

Чем дальше будете ехать, тем больше шансов найти уединенное местечко для отдыха. Отметим также, что чем выше будете подниматься, тем больше будет растительности. Кегеты считают одним из самых лесистых ущелий Чуйской долины.

10 Кель-Тор Кель-Тор

Фото из интернета. Главная достопримечательность Кель-Тора — одноименное озеро, особенно красивое летом

Недалеко от Кегетинского водопада расположен въезд в живописное урочище Чуйской области — Кель-Тор. Многим бишкекчанам оно известно благодаря одноименному высокогорному озеру, куда регулярно водят туристов.

Если перспектива шагать в гору несколько часов вас не прельщает, можно просто прогуляться. Ущелье поросло еловым лесом и зарослями рябины и арчи, попадаются редкие и уникальные лекарственные травы. На склонах гор растут разнообразные лесные ягоды: земляника, костяника, черника.

11 Ак-Тюз Фото из интернета. Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз — 140 километров от столицы в сторону Иссык-Куля Ак-Тюз

Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз — 140 километров от столицы в сторону Иссык-Куля. Склоны ущелья имеют белый цвет из-за большого количества соли, которая содержится в глине. Отсюда и название местности.

Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту 15 метров . Вода поднимается даже выше макушек хвойных деревьев.

Местные жители часто устраивают здесь пикники. Зимой фонтан превращается в ледяную глыбу.

В долине множество березовых рощ, куда грибники отправляются на тихую охоту. Однако некоторые опасаются собирать грибы в этих местах из-за горно-обогатительного комбината редкоземельных металлов, который работал в советское время.

12 Конорчек Фото из интернета. Конорчек — кыргызская версия знаменитого Гранд Каньона Конорчек

Если уж вы решитесь поехать далеко, то можно добраться и до ущелья Конорчек, которое находится на стыке Чуйской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено в 135 километрах от Бишкека в Боомском ущелье. Поездка туда стоит потраченного времени.

Каньоны Конорчека состоят из красного палеогенового песчаника и напоминают американский Гранд Каньон в миниатюре.

Достопримечательностями являются «сухой водопад», который представляет собой остатки водопада, текшего здесь много лет назад, и потухший вулкан Сегизхан Шокны. Интересен и сам путь к каньону. Ведь дорога проходит по руслу давно высохшей реки, а местами скалы находятся настолько близко друг к другу, что остается проход шириной буквально в 1,5 метра.