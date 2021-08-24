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Общество

Нет денег на ПЦР-тест. Омбудсмен помог детям встретиться с осужденной матерью

Омбудсмен помог осужденной женщине встретиться с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

По ее данным, во время выезда в исправительную колонию № 2 осужденная А.Г. попросила сотрудников аппарата омбудсмена организовать встречу с детьми и внучкой, которых она не видела около двух лет.

Для свиданий с содержащимися в местах лишения свободы посетителям нужно предоставить результат ПЦР-теста на COVID-19. Учитывая то, что дети из малообеспеченной семьи и не могут оплатить медпроцедуру, омбудсмен Токон Мамытов помог с организацией сдачи анализов на коронавирус для троих несовершеннолетних. Дети и внуки встретились с мамой и бабушкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204948/
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