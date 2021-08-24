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Общество
Сюжет: COVID-19

В Китае заявляют, что приостановили распространение коронавируса в стране

В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения КНР.

В китайском профильном ведомстве заявили об остановке распространения инфекции на всей китайской территории и отметили, что текущая вспышка COVID-19, которая началась в конце июля, вскоре будет полностью остановлена.

По данным Минздрава КНР, 20 июля несколько сотрудников аэропорта города Нанкин на востоке Китая заразились индийским штаммом коронавируса. После этого более чем у тысячи человек выявили инфекцию. Вспышка побудила местные власти ввести жесткие меры по борьбе с эпидемией по всей стране

Как отмечают в ВОЗ, в регионах с высоким процентом заражения индийским штаммом больше страдает та часть населения, которая не успела сделать прививку.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204945/
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