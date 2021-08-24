В Китае заявляют, что приостановили распространение коронавируса в стране

В Китае впервые с июля не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения КНР.



В китайском профильном ведомстве заявили об остановке распространения инфекции на всей китайской территории и отметили, что текущая вспышка COVID-19, которая началась в конце июля, вскоре будет полностью остановлена.

По данным Минздрава КНР, 20 июля несколько сотрудников аэропорта города Нанкин на востоке Китая заразились индийским штаммом коронавируса. После этого более чем у тысячи человек выявили инфекцию. Вспышка побудила местные власти ввести жесткие меры по борьбе с эпидемией по всей стране